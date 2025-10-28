Unstable States Dollar（USD）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00003358 $ 0.00003358 $ 0.00003358 24H最低價 $ 0.00004083 $ 0.00004083 $ 0.00004083 24H最高價 24H最低價 $ 0.00003358$ 0.00003358 $ 0.00003358 24H最高價 $ 0.00004083$ 0.00004083 $ 0.00004083 歷史最高 $ 0.0019021$ 0.0019021 $ 0.0019021 最低價 $ 0.00003164$ 0.00003164 $ 0.00003164 漲跌幅（1H） +0.33% 漲跌幅（1D） +16.46% 漲跌幅（7D） -6.54% 漲跌幅（7D） -6.54%

Unstable States Dollar（USD）目前實時價格為 $0.00004057。過去 24 小時內，USD 的交易價格在 $ 0.00003358 至 $ 0.00004083 之間波動，市場活躍度顯著。USD 的歷史最高價為 $ 0.0019021，歷史最低價為 $ 0.00003164。

從短期表現來看，USD 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.33%，過去 24 小時內變動為 +16.46%，過去 7 天內累計變動為 -6.54%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Unstable States Dollar（USD）市場資訊

市值 $ 40.55K$ 40.55K $ 40.55K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 40.55K$ 40.55K $ 40.55K 流通量 999.70M 999.70M 999.70M 總供應量 999,704,070.541339 999,704,070.541339 999,704,070.541339

Unstable States Dollar 的目前市值為 $ 40.55K, 它過去 24 小時的交易量為 --。USD 的流通量為 999.70M，總供應量是 999704070.541339，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 40.55K。