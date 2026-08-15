Unmarshal 今日價格

Unmarshal (MARSH) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.75%。目前 MARSH 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 MARSH。

Unmarshal 目前市值在 $ 16,851.37 排名第 #-，流通供應量為 66.84M MARSH。過去 24 小時內，MARSH 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 11.89，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，MARSH 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 +2.40%。過去一天，總交易量達到 $ 1.10。

Unmarshal（MARSH）市場資訊

市值 $ 16.85K$ 16.85K $ 16.85K 成交量（24H） $ 1.10$ 1.10 $ 1.10 完全稀釋市值 $ 25.21K$ 25.21K $ 25.21K 流通量 66.84M 66.84M 66.84M 總供應量 99,200,000.0 99,200,000.0 99,200,000.0

Unmarshal 的目前市值為 $ 16.85K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.10。MARSH 的流通量為 66.84M，總供應量是 99200000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 25.21K。