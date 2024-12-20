Unknown AI 價格 (UNAI)
今天 Unknown AI (UNAI) 的實時價格爲 0.00451519 USD。目前其市值爲 $ 451.07K USD。UNAI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Unknown AI 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 9.06K USD
- Unknown AI 當天價格變化爲 -17.92%
- 其循環供應量爲 100.00M USD
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今天內，Unknown AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000985905978357759。
在過去30天內，Unknown AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0069894838。
在過去60天內，Unknown AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0129101260。
在過去90天內，Unknown AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.000910964714161817。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000985905978357759
|-17.92%
|30天
|$ +0.0069894838
|+154.80%
|60天
|$ +0.0129101260
|+285.93%
|90天
|$ +0.000910964714161817
|+25.27%
Unknown AI 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-1.11%
-17.92%
+49.65%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
UNAI is a decentralized AI powered ecosystem that offers users a wide array of tools for AI creation, design, interaction and play. It focuses on transparency, innovation and user-friendliness, making advanced AI accessible to both individuals and businesses. The platform enables users to create custom AI bots that can generate on-brand AI images & chats, moderation tools, audit cryptocurrency smart contracts and engage in AI driven gaming experiences. With continuous development and integration of the latest AI advancements.
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|1 UNAI 兌換 AUD
A$0.0071791521
|1 UNAI 兌換 GBP
￡0.0035670001
|1 UNAI 兌換 EUR
€0.0043345824
|1 UNAI 兌換 USD
$0.00451519
|1 UNAI 兌換 MYR
RM0.020318355
|1 UNAI 兌換 TRY
₺0.1584380171
|1 UNAI 兌換 JPY
¥0.7121357668
|1 UNAI 兌換 RUB
₽0.4672770131
|1 UNAI 兌換 INR
₹0.3844232766
|1 UNAI 兌換 IDR
Rp74.0194963536
|1 UNAI 兌換 PHP
₱0.2667574252
|1 UNAI 兌換 EGP
￡E.0.2298683229
|1 UNAI 兌換 BRL
R$0.0276781147
|1 UNAI 兌換 CAD
C$0.0064567217
|1 UNAI 兌換 BDT
৳0.5396103569
|1 UNAI 兌換 NGN
₦7.0111418801
|1 UNAI 兌換 UAH
₴0.1895476762
|1 UNAI 兌換 VES
Bs0.2257595
|1 UNAI 兌換 PKR
Rs1.2566225289
|1 UNAI 兌換 KZT
₸2.3688944335
|1 UNAI 兌換 THB
฿0.1560901183
|1 UNAI 兌換 TWD
NT$0.1473758016
|1 UNAI 兌換 CHF
Fr0.0040185191
|1 UNAI 兌換 HKD
HK$0.0350830263
|1 UNAI 兌換 MAD
.د.م0.0452873557