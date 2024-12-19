UNKJD 價格 (MBS)
今天 UNKJD (MBS) 的實時價格爲 0.02367838 USD。目前其市值爲 $ 14.80M USD。MBS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
UNKJD 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 157.96K USD
- UNKJD 當天價格變化爲 +10.89%
- 其循環供應量爲 625.44M USD
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今天內，UNKJD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00232497。
在過去30天內，UNKJD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0051906442。
在過去60天內，UNKJD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0061899878。
在過去90天內，UNKJD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.008820049185061079。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00232497
|+10.89%
|30天
|$ +0.0051906442
|+21.92%
|60天
|$ +0.0061899878
|+26.14%
|90天
|$ +0.008820049185061079
|+59.36%
UNKJD 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+1.21%
+10.89%
-4.54%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 MBS 兌換 AUD
A$0.0376486242
|1 MBS 兌換 GBP
￡0.0187059202
|1 MBS 兌換 EUR
€0.0227312448
|1 MBS 兌換 USD
$0.02367838
|1 MBS 兌換 MYR
RM0.10655271
|1 MBS 兌換 TRY
₺0.8306375704
|1 MBS 兌換 JPY
¥3.721057417
|1 MBS 兌換 RUB
₽2.443608816
|1 MBS 兌換 INR
₹2.0152669218
|1 MBS 兌換 IDR
Rp388.1701018272
|1 MBS 兌換 PHP
₱1.3984451228
|1 MBS 兌換 EGP
￡E.1.2054663258
|1 MBS 兌換 BRL
R$0.1463323884
|1 MBS 兌換 CAD
C$0.0338600834
|1 MBS 兌換 BDT
৳2.8298031938
|1 MBS 兌換 NGN
₦36.7675516802
|1 MBS 兌換 UAH
₴0.9940183924
|1 MBS 兌換 VES
Bs1.183919
|1 MBS 兌換 PKR
Rs6.5899299378
|1 MBS 兌換 KZT
₸12.422862067
|1 MBS 兌換 THB
฿0.818088029
|1 MBS 兌換 TWD
NT$0.7726255394
|1 MBS 兌換 CHF
Fr0.0210737582
|1 MBS 兌換 HKD
HK$0.1839810126
|1 MBS 兌換 MAD
.د.م0.2374941514