Universe Of Gamers（UOG）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -0.23% 漲跌幅（1D） -1.06% 漲跌幅（7D） -20.23% 漲跌幅（7D） -20.23%

Universe Of Gamers（UOG）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，UOG 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。UOG 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，UOG 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.23%，過去 24 小時內變動為 -1.06%，過去 7 天內累計變動為 -20.23%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Universe Of Gamers（UOG）市場資訊

市值 $ 406.33K$ 406.33K $ 406.33K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 406.33K$ 406.33K $ 406.33K 流通量 1000.00M 1000.00M 1000.00M 總供應量 999,999,916.812457 999,999,916.812457 999,999,916.812457

Universe Of Gamers 的目前市值為 $ 406.33K, 它過去 24 小時的交易量為 --。UOG 的流通量為 1000.00M，總供應量是 999999916.812457，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 406.33K。