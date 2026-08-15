UNIVERSE 今日價格

UNIVERSE (UNIVERSE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 5.56%。目前 UNIVERSE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 UNIVERSE。

UNIVERSE 目前市值在 $ 2,639,682 排名第 #-，流通供應量為 4.90B UNIVERSE。過去 24 小時內，UNIVERSE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，UNIVERSE 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +0.29%。過去一天，總交易量達到 $ 37.32。

UNIVERSE（UNIVERSE）市場資訊

市值 $ 2.64M$ 2.64M $ 2.64M 成交量（24H） $ 37.32$ 37.32 $ 37.32 完全稀釋市值 $ 5.39M$ 5.39M $ 5.39M 流通量 4.90B 4.90B 4.90B 總供應量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

UNIVERSE 的目前市值為 $ 2.64M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 37.32。UNIVERSE 的流通量為 4.90B，總供應量是 10000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 5.39M。