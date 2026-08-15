Universal High Income 今日價格

Universal High Income (INCOME) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 11.80%。目前 INCOME 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 INCOME。

Universal High Income 目前市值在 $ 50,651 排名第 #-，流通供應量為 666.87M INCOME。過去 24 小時內，INCOME 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，INCOME 在過去一小時內波動了 +0.80%，過去7 天內波動了 +2.44%。過去一天，總交易量達到 --。

Universal High Income（INCOME）市場資訊

市值 $ 50.65K$ 50.65K $ 50.65K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 50.65K$ 50.65K $ 50.65K 流通量 666.87M 666.87M 666.87M 總供應量 666,865,572.160387 666,865,572.160387 666,865,572.160387

Universal High Income 的目前市值為 $ 50.65K, 它過去 24 小時的交易量為 --。INCOME 的流通量為 666.87M，總供應量是 666865572.160387，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 50.65K。