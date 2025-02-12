UNITYX 圖標

UNITYX 價格 (UTX)

USD

UNITYX (UTX) 實時價格圖表

$0.00449415
$0.00449415$0.00449415
+1.90%(1D)

今天 UNITYX (UTX) 的價格

今天 UNITYX (UTX) 的實時價格爲 0.00448966 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。UTX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
UNITYX 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 22.62 USD
- UNITYX 當天價格變化爲 +1.81%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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UNITYX (UTX) 價格表現 USD

今天內，UNITYX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，UNITYX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0015680321
在過去60天內，UNITYX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0025917958
在過去90天內，UNITYX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.008557353533742501

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+1.81%
30天$ -0.0015680321-34.92%
60天$ -0.0025917958-57.72%
90天$ -0.008557353533742501-65.58%

UNITYX (UTX) 價格分析

UNITYX 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00437969
$ 0.00437969$ 0.00437969

$ 0.00467719
$ 0.00467719$ 0.00467719

$ 0.050469
$ 0.050469$ 0.050469

-1.68%

+1.81%

-1.01%

UNITYX (UTX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 22.62
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0.00
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什麼是UNITYX (UTX)

The governance token of the E.V Ecosystem, representing a tangible symbol of unity and collaboration, offers an opportunity for equitable and transparent participation in the creation of an inclusive and collectively owned ecosystem! Unity, utility, future. This is $UTX!

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UNITYX (UTX) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 UNITYX (UTX) 的其他問題

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UTX 兌換爲當地貨幣

1 UTX 兌換 AUD
A$0.0070936628
1 UTX 兌換 GBP
0.003591728
1 UTX 兌換 EUR
0.0043100736
1 UTX 兌換 USD
$0.00448966
1 UTX 兌換 MYR
RM0.0200238836
1 UTX 兌換 TRY
0.1618073464
1 UTX 兌換 JPY
¥0.6838650112
1 UTX 兌換 RUB
0.4304237042
1 UTX 兌換 INR
0.3896126948
1 UTX 兌換 IDR
Rp73.6009718304
1 UTX 兌換 PHP
0.2610288324
1 UTX 兌換 EGP
￡E.0.226503347
1 UTX 兌換 BRL
R$0.0258604416
1 UTX 兌換 CAD
C$0.0064202138
1 UTX 兌換 BDT
0.5453141036
1 UTX 兌換 NGN
6.751326225
1 UTX 兌換 UAH
0.1871739254
1 UTX 兌換 VES
Bs0.2693796
1 UTX 兌換 PKR
Rs1.2526600366
1 UTX 兌換 KZT
2.2720822362
1 UTX 兌換 THB
฿0.153097406
1 UTX 兌換 TWD
NT$0.1474404344
1 UTX 兌換 CHF
Fr0.0040855906
1 UTX 兌換 HKD
HK$0.0349744514
1 UTX 兌換 MAD
.د.م0.0450761864