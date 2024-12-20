Unitus 圖標

Unitus 價格 (UTS)

USD

Unitus (UTS) 實時價格圖表

$0.00281328
$0.00281328$0.00281328
-1.00%(1D)

今天 Unitus (UTS) 的價格

今天 Unitus (UTS) 的實時價格爲 0.00281328 USD。目前其市值爲 $ 168.80K USD。UTS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Unitus 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 48.03 USD
- Unitus 當天價格變化爲 -1.04%
- 其循環供應量爲 60.00M USD

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Unitus (UTS) 價格表現 USD

今天內，Unitus 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Unitus 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002146982
在過去60天內，Unitus 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002466596
在過去90天內，Unitus 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-1.04%
30天$ -0.0002146982-7.63%
60天$ -0.0002466596-8.76%
90天$ 0--

Unitus (UTS) 價格分析

Unitus 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00270192
$ 0.00270192$ 0.00270192

$ 0.00286887
$ 0.00286887$ 0.00286887

$ 0.31005
$ 0.31005$ 0.31005

+0.30%

-1.04%

-5.50%

Unitus (UTS) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 168.80K
$ 168.80K$ 168.80K

$ 48.03
$ 48.03$ 48.03

60.00M
60.00M 60.00M

什麼是Unitus (UTS)

Unitus: the Next-Generation Multichain Money Market boosting the dForce ecosystem

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Unitus (UTS) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Unitus (UTS) 的其他問題

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UTS 兌換爲當地貨幣

1 UTS 兌換 AUD
A$0.0044731152
1 UTS 兌換 GBP
0.0022224912
1 UTS 兌換 EUR
0.0027007488
1 UTS 兌換 USD
$0.00281328
1 UTS 兌換 MYR
RM0.01265976
1 UTS 兌換 TRY
0.0987179952
1 UTS 兌換 JPY
¥0.4437105216
1 UTS 兌換 RUB
0.2911463472
1 UTS 兌換 INR
0.2395226592
1 UTS 兌換 IDR
Rp46.1193368832
1 UTS 兌換 PHP
0.1662085824
1 UTS 兌換 EGP
￡E.0.1432240848
1 UTS 兌換 BRL
R$0.0172454064
1 UTS 兌換 CAD
C$0.0040229904
1 UTS 兌換 BDT
0.3362150928
1 UTS 兌換 NGN
4.3684330512
1 UTS 兌換 UAH
0.1181014944
1 UTS 兌換 VES
Bs0.140664
1 UTS 兌換 PKR
Rs0.7829639568
1 UTS 兌換 KZT
1.475987352
1 UTS 兌換 THB
฿0.0972550896
1 UTS 兌換 TWD
NT$0.0918254592
1 UTS 兌換 CHF
Fr0.0025038192
1 UTS 兌換 HKD
HK$0.0218591856
1 UTS 兌換 MAD
.د.م0.0282171984