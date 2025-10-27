UnitedHealth xStock（UNHX）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 362.44 $ 362.44 $ 362.44 24H最低價 $ 388.84 $ 388.84 $ 388.84 24H最高價 24H最低價 $ 362.44$ 362.44 $ 362.44 24H最高價 $ 388.84$ 388.84 $ 388.84 歷史最高 $ 388.84$ 388.84 $ 388.84 最低價 $ 234.96$ 234.96 $ 234.96 漲跌幅（1H） +0.16% 漲跌幅（1D） -0.21% 漲跌幅（7D） +0.76% 漲跌幅（7D） +0.76%

UnitedHealth xStock（UNHX）目前實時價格為 $364.5。過去 24 小時內，UNHX 的交易價格在 $ 362.44 至 $ 388.84 之間波動，市場活躍度顯著。UNHX 的歷史最高價為 $ 388.84，歷史最低價為 $ 234.96。

從短期表現來看，UNHX 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.16%，過去 24 小時內變動為 -0.21%，過去 7 天內累計變動為 +0.76%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

UnitedHealth xStock（UNHX）市場資訊

市值 $ 579.71K$ 579.71K $ 579.71K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 9.01M$ 9.01M $ 9.01M 流通量 1.59K 1.59K 1.59K 總供應量 24,729.184392364 24,729.184392364 24,729.184392364

UnitedHealth xStock 的目前市值為 $ 579.71K, 它過去 24 小時的交易量為 --。UNHX 的流通量為 1.59K，總供應量是 24729.184392364，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 9.01M。