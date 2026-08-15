United States Water Reserve 今日價格

United States Water Reserve (USWR) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 25.10%。目前 USWR 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 USWR。

United States Water Reserve 目前市值在 $ 634,262 排名第 #-，流通供應量為 1000.00M USWR。過去 24 小時內，USWR 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.03260264，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，USWR 在過去一小時內波動了 +2.61%，過去7 天內波動了 -9.89%。過去一天，總交易量達到 $ 18.65K。

United States Water Reserve（USWR）市場資訊

市值 $ 634.26K$ 634.26K $ 634.26K 成交量（24H） $ 18.65K$ 18.65K $ 18.65K 完全稀釋市值 $ 634.26K$ 634.26K $ 634.26K 流通量 1000.00M 1000.00M 1000.00M 總供應量 999,997,029.4433542 999,997,029.4433542 999,997,029.4433542

United States Water Reserve 的目前市值為 $ 634.26K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 18.65K。USWR 的流通量為 1000.00M，總供應量是 999997029.4433542，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 634.26K。