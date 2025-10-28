United States of Memerica（MEMERICA）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.54% 漲跌幅（1D） +1.93% 漲跌幅（7D） +24.74% 漲跌幅（7D） +24.74%

United States of Memerica（MEMERICA）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，MEMERICA 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。MEMERICA 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，MEMERICA 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.54%，過去 24 小時內變動為 +1.93%，過去 7 天內累計變動為 +24.74%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

United States of Memerica（MEMERICA）市場資訊

市值 $ 168.77K$ 168.77K $ 168.77K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 168.77K$ 168.77K $ 168.77K 流通量 100.00B 100.00B 100.00B 總供應量 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

United States of Memerica 的目前市值為 $ 168.77K, 它過去 24 小時的交易量為 --。MEMERICA 的流通量為 100.00B，總供應量是 100000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 168.77K。