United Oasis Reserve 今日價格

United Oasis Reserve (UXR) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.90%。目前 UXR 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 UXR。

United Oasis Reserve 目前市值在 $ 23,979 排名第 #-，流通供應量為 1000.00M UXR。過去 24 小時內，UXR 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.0013879，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，UXR 在過去一小時內波動了 -0.09%，過去7 天內波動了 -2.49%。過去一天，總交易量達到 --。

United Oasis Reserve（UXR）市場資訊

市值 $ 23.98K$ 23.98K $ 23.98K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 23.98K$ 23.98K $ 23.98K 流通量 1000.00M 1000.00M 1000.00M 總供應量 999,995,514.47234 999,995,514.47234 999,995,514.47234

United Oasis Reserve 的目前市值為 $ 23.98K, 它過去 24 小時的交易量為 --。UXR 的流通量為 1000.00M，總供應量是 999995514.47234，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 23.98K。