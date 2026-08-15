Unite 今日價格

Unite (UNITE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 UNITE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 UNITE。

Unite 目前市值在 $ 20,441 排名第 #-，流通供應量為 4.19B UNITE。過去 24 小時內，UNITE 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00270388，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，UNITE 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 --。

Unite（UNITE）市場資訊

市值 $ 20.44K$ 20.44K $ 20.44K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 132.94K$ 132.94K $ 132.94K 流通量 4.19B 4.19B 4.19B 總供應量 30,000,000,000.0 30,000,000,000.0 30,000,000,000.0

Unite 的目前市值為 $ 20.44K, 它過去 24 小時的交易量為 --。UNITE 的流通量為 4.19B，總供應量是 30000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 132.94K。