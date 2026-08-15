Unitas Gold 今日價格

Unitas Gold (XGLD) 今日實時價格為 $ 4,171.79，過去 24 小時內變化了 0.79%。目前 XGLD 兌 USD 的匯率為 $ 4,171.79 每 XGLD。

Unitas Gold 目前市值在 $ 8,503,801 排名第 #-，流通供應量為 2.04K XGLD。過去 24 小時內，XGLD 的交易價格在 $ 4,138.9（低點）和 $ 4,184.07（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 4,359.97，而歷史最低價為 $ 3,943.47。

短期表現方面，XGLD 在過去一小時內波動了 -0.09%，過去7 天內波動了 +2.41%。過去一天，總交易量達到 $ 433.81。

Unitas Gold（XGLD）市場資訊

市值 $ 8.50M$ 8.50M $ 8.50M 成交量（24H） $ 433.81$ 433.81 $ 433.81 完全稀釋市值 $ 8.50M$ 8.50M $ 8.50M 流通量 2.04K 2.04K 2.04K 總供應量 2,038.244474 2,038.244474 2,038.244474

Unitas Gold 的目前市值為 $ 8.50M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 433.81。XGLD 的流通量為 2.04K，總供應量是 2038.244474，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 8.50M。