Unit Fartcoin（UFART）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.391708 24H最高價 $ 0.421917 歷史最高 $ 1.69 最低價 $ 0.324925 漲跌幅（1H） +0.26% 漲跌幅（1D） -2.89% 漲跌幅（7D） +2.16%

Unit Fartcoin（UFART）目前實時價格為 $0.395561。過去 24 小時內，UFART 的交易價格在 $ 0.391708 至 $ 0.421917 之間波動，市場活躍度顯著。UFART 的歷史最高價為 $ 1.69，歷史最低價為 $ 0.324925。

從短期表現來看，UFART 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.26%，過去 24 小時內變動為 -2.89%，過去 7 天內累計變動為 +2.16%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Unit Fartcoin（UFART）市場資訊

市值 $ 31.73M$ 31.73M $ 31.73M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 396.17M$ 396.17M $ 396.17M 流通量 80.10M 80.10M 80.10M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Unit Fartcoin 的目前市值為 $ 31.73M, 它過去 24 小時的交易量為 --。UFART 的流通量為 80.10M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 396.17M。