Unistake 圖標

Unistake 價格 (UNISTAKE)

USD

Unistake (UNISTAKE) 實時價格圖表

$0.00545017
$0.00545017$0.00545017
-4.10%(1D)

今天 Unistake (UNISTAKE) 的價格

今天 Unistake (UNISTAKE) 的實時價格爲 0.00545017 USD。目前其市值爲 $ 868.22K USD。UNISTAKE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Unistake 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 172.72 USD
- Unistake 當天價格變化爲 -4.19%
- 其循環供應量爲 159.28M USD

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Unistake (UNISTAKE) 價格表現 USD

今天內，Unistake 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000238824411513569
在過去30天內，Unistake 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0009544305
在過去60天內，Unistake 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0019766098
在過去90天內，Unistake 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0015834545894005634

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000238824411513569-4.19%
30天$ +0.0009544305+17.51%
60天$ +0.0019766098+36.27%
90天$ +0.0015834545894005634+40.95%

Unistake (UNISTAKE) 價格分析

Unistake 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00534488
$ 0.00534488$ 0.00534488

$ 0.00575004
$ 0.00575004$ 0.00575004

$ 0.343043
$ 0.343043$ 0.343043

+0.19%

-4.19%

+2.41%

Unistake (UNISTAKE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 868.22K
$ 868.22K$ 868.22K

$ 172.72
$ 172.72$ 172.72

159.28M
159.28M 159.28M

什麼是Unistake (UNISTAKE)

Unistake is a decentralised token protocol built to empower DeFi projects and incentivise liquidity providers through staking bonuses, yield farming and regular dividends.

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Unistake (UNISTAKE) 資源

官網

大家還在問：關於 Unistake (UNISTAKE) 的其他問題

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UNISTAKE 兌換爲當地貨幣

1 UNISTAKE 兌換 AUD
A$0.0086657703
1 UNISTAKE 兌換 GBP
0.0043056343
1 UNISTAKE 兌換 EUR
0.0052321632
1 UNISTAKE 兌換 USD
$0.00545017
1 UNISTAKE 兌換 MYR
RM0.024525765
1 UNISTAKE 兌換 TRY
0.1911919636
1 UNISTAKE 兌換 JPY
¥0.8564942155
1 UNISTAKE 兌換 RUB
0.562457544
1 UNISTAKE 兌換 INR
0.4638639687
1 UNISTAKE 兌換 IDR
Rp89.3470348848
1 UNISTAKE 兌換 PHP
0.3218870402
1 UNISTAKE 兌換 EGP
￡E.0.2774681547
1 UNISTAKE 兌換 BRL
R$0.0336820506
1 UNISTAKE 兌換 CAD
C$0.0077937431
1 UNISTAKE 兌換 BDT
0.6513498167
1 UNISTAKE 兌換 NGN
8.4629694743
1 UNISTAKE 兌換 UAH
0.2287981366
1 UNISTAKE 兌換 VES
Bs0.2725085
1 UNISTAKE 兌換 PKR
Rs1.5168368127
1 UNISTAKE 兌換 KZT
2.8594316905
1 UNISTAKE 兌換 THB
฿0.1883033735
1 UNISTAKE 兌換 TWD
NT$0.1778390471
1 UNISTAKE 兌換 CHF
Fr0.0048506513
1 UNISTAKE 兌換 HKD
HK$0.0423478209
1 UNISTAKE 兌換 MAD
.د.م0.0546652051