Unistake 價格 (UNISTAKE)
今天 Unistake (UNISTAKE) 的實時價格爲 0.00545017 USD。目前其市值爲 $ 868.22K USD。UNISTAKE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Unistake 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 172.72 USD
- Unistake 當天價格變化爲 -4.19%
- 其循環供應量爲 159.28M USD
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今天內，Unistake 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000238824411513569。
在過去30天內，Unistake 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0009544305。
在過去60天內，Unistake 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0019766098。
在過去90天內，Unistake 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0015834545894005634。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000238824411513569
|-4.19%
|30天
|$ +0.0009544305
|+17.51%
|60天
|$ +0.0019766098
|+36.27%
|90天
|$ +0.0015834545894005634
|+40.95%
Unistake 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.19%
-4.19%
+2.41%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Unistake is a decentralised token protocol built to empower DeFi projects and incentivise liquidity providers through staking bonuses, yield farming and regular dividends.
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|1 UNISTAKE 兌換 AUD
A$0.0086657703
|1 UNISTAKE 兌換 GBP
￡0.0043056343
|1 UNISTAKE 兌換 EUR
€0.0052321632
|1 UNISTAKE 兌換 USD
$0.00545017
|1 UNISTAKE 兌換 MYR
RM0.024525765
|1 UNISTAKE 兌換 TRY
₺0.1911919636
|1 UNISTAKE 兌換 JPY
¥0.8564942155
|1 UNISTAKE 兌換 RUB
₽0.562457544
|1 UNISTAKE 兌換 INR
₹0.4638639687
|1 UNISTAKE 兌換 IDR
Rp89.3470348848
|1 UNISTAKE 兌換 PHP
₱0.3218870402
|1 UNISTAKE 兌換 EGP
￡E.0.2774681547
|1 UNISTAKE 兌換 BRL
R$0.0336820506
|1 UNISTAKE 兌換 CAD
C$0.0077937431
|1 UNISTAKE 兌換 BDT
৳0.6513498167
|1 UNISTAKE 兌換 NGN
₦8.4629694743
|1 UNISTAKE 兌換 UAH
₴0.2287981366
|1 UNISTAKE 兌換 VES
Bs0.2725085
|1 UNISTAKE 兌換 PKR
Rs1.5168368127
|1 UNISTAKE 兌換 KZT
₸2.8594316905
|1 UNISTAKE 兌換 THB
฿0.1883033735
|1 UNISTAKE 兌換 TWD
NT$0.1778390471
|1 UNISTAKE 兌換 CHF
Fr0.0048506513
|1 UNISTAKE 兌換 HKD
HK$0.0423478209
|1 UNISTAKE 兌換 MAD
.د.م0.0546652051