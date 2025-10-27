UniLend Finance（UFT）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00355256 24H最高價 $ 0.00449844 歷史最高 $ 4.47 最低價 $ 0.0028792 漲跌幅（1H） +0.34% 漲跌幅（1D） -9.40% 漲跌幅（7D） -1.96%

UniLend Finance（UFT）目前實時價格為 $0.00372382。過去 24 小時內，UFT 的交易價格在 $ 0.00355256 至 $ 0.00449844 之間波動，市場活躍度顯著。UFT 的歷史最高價為 $ 4.47，歷史最低價為 $ 0.0028792。

從短期表現來看，UFT 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.34%，過去 24 小時內變動為 -9.40%，過去 7 天內累計變動為 -1.96%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

UniLend Finance（UFT）市場資訊

市值 $ 372.38K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 372.38K 流通量 100.00M 總供應量 100,000,000.0

UniLend Finance 的目前市值為 $ 372.38K, 它過去 24 小時的交易量為 --。UFT 的流通量為 100.00M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 372.38K。