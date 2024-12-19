UniLayer 圖標

UniLayer 價格 (LAYER)

USD

UniLayer (LAYER) 實時價格圖表

$0.0438702
$0.0438702$0.0438702
-9.00%(1D)

今天 UniLayer (LAYER) 的價格

今天 UniLayer (LAYER) 的實時價格爲 0.04388514 USD。目前其市值爲 $ 1.21M USD。LAYER 兌換 USD 的價格爲實時更新。
UniLayer 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 148.73K USD
- UniLayer 當天價格變化爲 -7.59%
- 其循環供應量爲 27.62M USD

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UniLayer (LAYER) 價格表現 USD

今天內，UniLayer 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00360594516206895
在過去30天內，UniLayer 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0076933020
在過去60天內，UniLayer 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0077437041
在過去90天內，UniLayer 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00640787422654646

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00360594516206895-7.59%
30天$ +0.0076933020+17.53%
60天$ +0.0077437041+17.65%
90天$ +0.00640787422654646+17.10%

UniLayer (LAYER) 價格分析

UniLayer 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.043464
$ 0.043464$ 0.043464

$ 0.04749108
$ 0.04749108$ 0.04749108

$ 3.96
$ 3.96$ 3.96

-0.12%

-7.59%

-11.74%

UniLayer (LAYER) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.21M
$ 1.21M$ 1.21M

$ 148.73K
$ 148.73K$ 148.73K

27.62M
27.62M 27.62M

什麼是UniLayer (LAYER)

UniLayer is a new generation decentralised trading platform built on top of Uniswap that enables key features for professional-level trading with its LAYER utility token, focusing on automated swaps and liquidity management, flash staking, charts and analytics, live order books, and a lot more.

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UniLayer (LAYER) 資源

官網

大家還在問：關於 UniLayer (LAYER) 的其他問題

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LAYER 兌換爲當地貨幣

1 LAYER 兌換 AUD
A$0.0697773726
1 LAYER 兌換 GBP
0.0346692606
1 LAYER 兌換 EUR
0.0421297344
1 LAYER 兌換 USD
$0.04388514
1 LAYER 兌換 MYR
RM0.19748313
1 LAYER 兌換 TRY
1.5394907112
1 LAYER 兌換 JPY
¥6.896549751
1 LAYER 兌換 RUB
4.528946448
1 LAYER 兌換 INR
3.7350642654
1 LAYER 兌換 IDR
Rp719.4284094816
1 LAYER 兌換 PHP
2.5918563684
1 LAYER 兌換 EGP
￡E.2.2341924774
1 LAYER 兌換 BRL
R$0.2712101652
1 LAYER 兌換 CAD
C$0.0627557502
1 LAYER 兌換 BDT
5.2447130814
1 LAYER 兌換 NGN
68.1444065406
1 LAYER 兌換 UAH
1.8422981772
1 LAYER 兌換 VES
Bs2.194257
1 LAYER 兌換 PKR
Rs12.2136733134
1 LAYER 兌換 KZT
23.024338701
1 LAYER 兌換 THB
฿1.516231587
1 LAYER 兌換 TWD
NT$1.4319721182
1 LAYER 兌換 CHF
Fr0.0390577746
1 LAYER 兌換 HKD
HK$0.3409875378
1 LAYER 兌換 MAD
.د.م0.4401679542