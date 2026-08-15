Unifi Protocol DAO 今日價格

Unifi Protocol DAO (UNFI) 今日實時價格為 $ 0.03001933，過去 24 小時內變化了 1.69%。目前 UNFI 兌 USD 的匯率為 $ 0.03001933 每 UNFI。

Unifi Protocol DAO 目前市值在 $ 300,189 排名第 #-，流通供應量為 7.89M UNFI。過去 24 小時內，UNFI 的交易價格在 $ 0.029821（低點）和 $ 0.03037124（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 43.62，而歷史最低價為 $ 0.01537451。

短期表現方面，UNFI 在過去一小時內波動了 +0.00%，過去7 天內波動了 -8.48%。過去一天，總交易量達到 $ 174.01。

Unifi Protocol DAO（UNFI）市場資訊

市值 $ 300.19K$ 300.19K $ 300.19K 成交量（24H） $ 174.01$ 174.01 $ 174.01 完全稀釋市值 $ 300.19K$ 300.19K $ 300.19K 流通量 7.89M 7.89M 7.89M 總供應量 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Unifi Protocol DAO 的目前市值為 $ 300.19K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 174.01。UNFI 的流通量為 7.89M，總供應量是 10000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 300.19K。