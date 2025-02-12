UniDex 圖標

UniDex 價格 (UNIDX)

USD

UniDex (UNIDX) 實時價格圖表

$0.285316
$0.285316$0.285316
-14.00%(1D)

今天 UniDex (UNIDX) 的價格

今天 UniDex (UNIDX) 的實時價格爲 0.285316 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。UNIDX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
UniDex 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 289.29 USD
- UniDex 當天價格變化爲 -14.03%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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UniDex (UNIDX) 價格表現 USD

今天內，UniDex 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0465721016614246
在過去30天內，UniDex 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1712225825
在過去60天內，UniDex 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1420480799
在過去90天內，UniDex 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0465721016614246-14.03%
30天$ -0.1712225825-60.01%
60天$ -0.1420480799-49.78%
90天$ 0--

UniDex (UNIDX) 價格分析

UniDex 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.274796
$ 0.274796$ 0.274796

$ 0.331888
$ 0.331888$ 0.331888

$ 15.96
$ 15.96$ 15.96

+0.54%

-14.03%

-1.18%

UniDex (UNIDX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 289.29
$ 289.29$ 289.29

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什麼是UniDex (UNIDX)

Exchange token for the platform UniDex the DeFi trading terminal DEX

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

UniDex (UNIDX) 資源

官網

大家還在問：關於 UniDex (UNIDX) 的其他問題

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UNIDX 兌換爲當地貨幣

1 UNIDX 兌換 AUD
A$0.45365244
1 UNIDX 兌換 GBP
0.2282528
1 UNIDX 兌換 EUR
0.27390336
1 UNIDX 兌換 USD
$0.285316
1 UNIDX 兌換 MYR
RM1.27536252
1 UNIDX 兌換 TRY
10.2999076
1 UNIDX 兌換 JPY
¥43.81883128
1 UNIDX 兌換 RUB
26.91671144
1 UNIDX 兌換 INR
24.77113512
1 UNIDX 兌換 IDR
Rp4,677.31072704
1 UNIDX 兌換 PHP
16.59683172
1 UNIDX 兌換 EGP
￡E.14.46266804
1 UNIDX 兌換 BRL
R$1.64342016
1 UNIDX 兌換 CAD
C$0.40514872
1 UNIDX 兌換 BDT
34.5375018
1 UNIDX 兌換 NGN
428.401974
1 UNIDX 兌換 UAH
11.89482404
1 UNIDX 兌換 VES
Bs17.11896
1 UNIDX 兌換 PKR
Rs79.60601716
1 UNIDX 兌換 KZT
143.87915248
1 UNIDX 兌換 THB
฿9.7292756
1 UNIDX 兌換 TWD
NT$9.3726306
1 UNIDX 兌換 CHF
Fr0.25963756
1 UNIDX 兌換 HKD
HK$2.21975848
1 UNIDX 兌換 MAD
.د.م2.85601316