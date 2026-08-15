Unicorn Pegasus 今日價格

Unicorn Pegasus (UNIPEG) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 22.49%。目前 UNIPEG 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 UNIPEG。

Unicorn Pegasus 目前市值在 $ 348,540 排名第 #-，流通供應量為 1.00B UNIPEG。過去 24 小時內，UNIPEG 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，UNIPEG 在過去一小時內波動了 -13.02%，過去7 天內波動了 +77.78%。過去一天，總交易量達到 $ 167.18K。

Unicorn Pegasus（UNIPEG）市場資訊

市值 $ 348.54K$ 348.54K $ 348.54K 成交量（24H） $ 167.18K$ 167.18K $ 167.18K 完全稀釋市值 $ 348.54K$ 348.54K $ 348.54K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Unicorn Pegasus 的目前市值為 $ 348.54K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 167.18K。UNIPEG 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 348.54K。