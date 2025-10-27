Unicorn Meat（W🍖）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.0101028 $ 0.0101028 $ 0.0101028 24H最低價 $ 0.01029178 $ 0.01029178 $ 0.01029178 24H最高價 24H最低價 $ 0.0101028$ 0.0101028 $ 0.0101028 24H最高價 $ 0.01029178$ 0.01029178 $ 0.01029178 歷史最高 $ 0.01772418$ 0.01772418 $ 0.01772418 最低價 $ 0.00259296$ 0.00259296 $ 0.00259296 漲跌幅（1H） +0.38% 漲跌幅（1D） +0.47% 漲跌幅（7D） +5.03% 漲跌幅（7D） +5.03%

Unicorn Meat（W🍖）目前實時價格為 $0.01020661。過去 24 小時內，W🍖 的交易價格在 $ 0.0101028 至 $ 0.01029178 之間波動，市場活躍度顯著。W🍖 的歷史最高價為 $ 0.01772418，歷史最低價為 $ 0.00259296。

從短期表現來看，W🍖 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.38%，過去 24 小時內變動為 +0.47%，過去 7 天內累計變動為 +5.03%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Unicorn Meat（W🍖）市場資訊

市值 $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M 流通量 99.99M 99.99M 99.99M 總供應量 99,990,775.43 99,990,775.43 99,990,775.43

Unicorn Meat 的目前市值為 $ 1.02M, 它過去 24 小時的交易量為 --。W🍖 的流通量為 99.99M，總供應量是 99990775.43，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.02M。