UNIBROS（UNIBROS）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00011452 $ 0.00012447 24H最低價 $ 0.00011452 24H最高價 $ 0.00012447 歷史最高 $ 0.00021219 最低價 $ 0.00007395 漲跌幅（1H） +1.41% 漲跌幅（1D） +2.52% 漲跌幅（7D） -5.86%

UNIBROS（UNIBROS）目前實時價格為 $0.00011788。過去 24 小時內，UNIBROS 的交易價格在 $ 0.00011452 至 $ 0.00012447 之間波動，市場活躍度顯著。UNIBROS 的歷史最高價為 $ 0.00021219，歷史最低價為 $ 0.00007395。

從短期表現來看，UNIBROS 在過去 1 小時內的價格變動為 +1.41%，過去 24 小時內變動為 +2.52%，過去 7 天內累計變動為 -5.86%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

UNIBROS（UNIBROS）市場資訊

市值 $ 59.00K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 117.89K 流通量 500.49M 總供應量 1,000,000,000.0

UNIBROS 的目前市值為 $ 59.00K, 它過去 24 小時的交易量為 --。UNIBROS 的流通量為 500.49M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 117.89K。