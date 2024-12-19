Unibright 圖標

Unibright 價格 (UBT)

USD

Unibright (UBT) 實時價格圖表

$0.04621295
$0.04621295$0.04621295
0.00%(1D)

今天 Unibright (UBT) 的價格

今天 Unibright (UBT) 的實時價格爲 0.04621295 USD。目前其市值爲 $ 6.95M USD。UBT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Unibright 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 64.13K USD
- Unibright 當天價格變化爲 +0.04%
- 其循環供應量爲 150.00M USD

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Unibright (UBT) 價格表現 USD

今天內，Unibright 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Unibright 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0058568814
在過去60天內，Unibright 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0020268537
在過去90天內，Unibright 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.01640789798221101

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+0.04%
30天$ +0.0058568814+12.67%
60天$ +0.0020268537+4.39%
90天$ +0.01640789798221101+55.05%

Unibright (UBT) 價格分析

Unibright 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.04098715
$ 0.04098715$ 0.04098715

$ 0.04910429
$ 0.04910429$ 0.04910429

$ 4.22
$ 4.22$ 4.22

-1.18%

+0.04%

-35.52%

Unibright (UBT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 6.95M
$ 6.95M$ 6.95M

$ 64.13K
$ 64.13K$ 64.13K

150.00M
150.00M 150.00M

什麼是Unibright (UBT)

Unibright & Baseledger - Enterprise Blockchain solutions from Germany Unibright is a team of blockchain specialists, architects, developers, and consultants with 20+ years of experience in business processes and integration. Unibright offers Baseledger.net - The blockchain for Baselining (Baseline-protocol.org), Low-code-integration Tools, programmable DeFi with our tokenization platform Freequity and the Universal Business Token (UBT).

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Unibright (UBT) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Unibright (UBT) 的其他問題

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UBT 兌換爲當地貨幣

1 UBT 兌換 AUD
A$0.0734785905
1 UBT 兌換 GBP
0.0365082305
1 UBT 兌換 EUR
0.044364432
1 UBT 兌換 USD
$0.04621295
1 UBT 兌換 MYR
RM0.207958275
1 UBT 兌換 TRY
1.621150286
1 UBT 兌換 JPY
¥7.2623650925
1 UBT 兌換 RUB
4.76917644
1 UBT 兌換 INR
3.9331841745
1 UBT 兌換 IDR
Rp757.589223048
1 UBT 兌換 PHP
2.729336827
1 UBT 兌換 EGP
￡E.2.3527012845
1 UBT 兌換 BRL
R$0.285596031
1 UBT 兌換 CAD
C$0.0660845185
1 UBT 兌換 BDT
5.5229096545
1 UBT 兌換 NGN
71.7590066305
1 UBT 兌換 UAH
1.940019641
1 UBT 兌換 VES
Bs2.3106475
1 UBT 兌換 PKR
Rs12.8615261145
1 UBT 兌換 KZT
24.2456242175
1 UBT 兌換 THB
฿1.5966574225
1 UBT 兌換 TWD
NT$1.5079285585
1 UBT 兌換 CHF
Fr0.0411295255
1 UBT 兌換 HKD
HK$0.3590746215
1 UBT 兌換 MAD
.د.م0.4635158885