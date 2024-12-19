Unibright 價格 (UBT)
今天 Unibright (UBT) 的實時價格爲 0.04621295 USD。目前其市值爲 $ 6.95M USD。UBT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Unibright 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 64.13K USD
- Unibright 當天價格變化爲 +0.04%
- 其循環供應量爲 150.00M USD
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今天內，Unibright 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，Unibright 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0058568814。
在過去60天內，Unibright 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0020268537。
在過去90天內，Unibright 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.01640789798221101。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+0.04%
|30天
|$ +0.0058568814
|+12.67%
|60天
|$ +0.0020268537
|+4.39%
|90天
|$ +0.01640789798221101
|+55.05%
Unibright 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-1.18%
+0.04%
-35.52%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Unibright & Baseledger - Enterprise Blockchain solutions from Germany Unibright is a team of blockchain specialists, architects, developers, and consultants with 20+ years of experience in business processes and integration. Unibright offers Baseledger.net - The blockchain for Baselining (Baseline-protocol.org), Low-code-integration Tools, programmable DeFi with our tokenization platform Freequity and the Universal Business Token (UBT).
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|1 UBT 兌換 AUD
A$0.0734785905
|1 UBT 兌換 GBP
￡0.0365082305
|1 UBT 兌換 EUR
€0.044364432
|1 UBT 兌換 USD
$0.04621295
|1 UBT 兌換 MYR
RM0.207958275
|1 UBT 兌換 TRY
₺1.621150286
|1 UBT 兌換 JPY
¥7.2623650925
|1 UBT 兌換 RUB
₽4.76917644
|1 UBT 兌換 INR
₹3.9331841745
|1 UBT 兌換 IDR
Rp757.589223048
|1 UBT 兌換 PHP
₱2.729336827
|1 UBT 兌換 EGP
￡E.2.3527012845
|1 UBT 兌換 BRL
R$0.285596031
|1 UBT 兌換 CAD
C$0.0660845185
|1 UBT 兌換 BDT
৳5.5229096545
|1 UBT 兌換 NGN
₦71.7590066305
|1 UBT 兌換 UAH
₴1.940019641
|1 UBT 兌換 VES
Bs2.3106475
|1 UBT 兌換 PKR
Rs12.8615261145
|1 UBT 兌換 KZT
₸24.2456242175
|1 UBT 兌換 THB
฿1.5966574225
|1 UBT 兌換 TWD
NT$1.5079285585
|1 UBT 兌換 CHF
Fr0.0411295255
|1 UBT 兌換 HKD
HK$0.3590746215
|1 UBT 兌換 MAD
.د.م0.4635158885