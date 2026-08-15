Unibot 今日價格

Unibot (UNIBOT) 今日實時價格為 $ 0.651612，過去 24 小時內變化了 2.18%。目前 UNIBOT 兌 USD 的匯率為 $ 0.651612 每 UNIBOT。

Unibot 目前市值在 $ 651,620 排名第 #-，流通供應量為 1.00M UNIBOT。過去 24 小時內，UNIBOT 的交易價格在 $ 0.624283（低點）和 $ 0.721185（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 236.98，而歷史最低價為 $ 0.434839。

短期表現方面，UNIBOT 在過去一小時內波動了 +0.40%，過去7 天內波動了 -3.63%。過去一天，總交易量達到 $ 12.07K。

Unibot（UNIBOT）市場資訊

市值 $ 651.62K$ 651.62K $ 651.62K 成交量（24H） $ 12.07K$ 12.07K $ 12.07K 完全稀釋市值 $ 651.62K$ 651.62K $ 651.62K 流通量 1.00M 1.00M 1.00M 總供應量 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Unibot 的目前市值為 $ 651.62K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 12.07K。UNIBOT 的流通量為 1.00M，總供應量是 1000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 651.62K。