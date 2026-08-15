Unfettered Ecosystem 今日價格

Unfettered Ecosystem (SOULS) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 SOULS 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SOULS。

Unfettered Ecosystem 目前市值在 $ 13,230.38 排名第 #-，流通供應量為 1.09B SOULS。過去 24 小時內，SOULS 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.01236085，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SOULS 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 --。

Unfettered Ecosystem（SOULS）市場資訊

市值 $ 13.23K$ 13.23K $ 13.23K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 27.28K$ 27.28K $ 27.28K 流通量 1.09B 1.09B 1.09B 總供應量 2,250,000,000.0 2,250,000,000.0 2,250,000,000.0

Unfettered Ecosystem 的目前市值為 $ 13.23K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SOULS 的流通量為 1.09B，總供應量是 2250000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 27.28K。