Uncertain Systems 今日價格

Uncertain Systems (UNSYS) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 61.98%。目前 UNSYS 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 UNSYS。

Uncertain Systems 目前市值在 $ 19,219.77 排名第 #-，流通供應量為 999.92M UNSYS。過去 24 小時內，UNSYS 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00208725，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，UNSYS 在過去一小時內波動了 -0.14%，過去7 天內波動了 +76.33%。過去一天，總交易量達到 --。

Uncertain Systems（UNSYS）市場資訊

市值 $ 19.22K$ 19.22K $ 19.22K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 19.22K$ 19.22K $ 19.22K 流通量 999.92M 999.92M 999.92M 總供應量 999,920,314.329939 999,920,314.329939 999,920,314.329939

Uncertain Systems 的目前市值為 $ 19.22K, 它過去 24 小時的交易量為 --。UNSYS 的流通量為 999.92M，總供應量是 999920314.329939，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 19.22K。