Unbagging The Ocean（UNBAGGED）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -3.97% 漲跌幅（1D） -4.02% 漲跌幅（7D） -29.34% 漲跌幅（7D） -29.34%

Unbagging The Ocean（UNBAGGED）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，UNBAGGED 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。UNBAGGED 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，UNBAGGED 在過去 1 小時內的價格變動為 -3.97%，過去 24 小時內變動為 -4.02%，過去 7 天內累計變動為 -29.34%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Unbagging The Ocean（UNBAGGED）市場資訊

市值 $ 19.55K$ 19.55K $ 19.55K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 19.55K$ 19.55K $ 19.55K 流通量 998.97M 998.97M 998.97M 總供應量 998,968,716.437691 998,968,716.437691 998,968,716.437691

Unbagging The Ocean 的目前市值為 $ 19.55K, 它過去 24 小時的交易量為 --。UNBAGGED 的流通量為 998.97M，總供應量是 998968716.437691，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 19.55K。