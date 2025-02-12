Unagi Token 價格 (UNA)
今天 Unagi Token (UNA) 的實時價格爲 0.03434962 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。UNA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Unagi Token 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 20.64K USD
- Unagi Token 當天價格變化爲 -2.67%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Unagi Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00094587255996992。
在過去30天內，Unagi Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0182553631。
在過去60天內，Unagi Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0019841405。
在過去90天內，Unagi Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.005829675761352664。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00094587255996992
|-2.67%
|30天
|$ -0.0182553631
|-53.14%
|60天
|$ +0.0019841405
|+5.78%
|90天
|$ +0.005829675761352664
|+20.44%
Unagi Token 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.41%
-2.67%
-21.68%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
UNA token is Unagi's web3 gaming ecosystem token. It is your universal ticket to the entire range of Unagi games, offering a seamless experience across various genres and platforms including Ultimate Champions, Persona and many more to come! We’re creating a cohesive, interconnected gaming environment. One token, many worlds.
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|1 UNA 兌換 AUD
A$0.0542723996
|1 UNA 兌換 GBP
￡0.027479696
|1 UNA 兌換 EUR
€0.0329756352
|1 UNA 兌換 USD
$0.03434962
|1 UNA 兌換 MYR
RM0.1531993052
|1 UNA 兌換 TRY
₺1.2379603048
|1 UNA 兌換 JPY
¥5.2335081032
|1 UNA 兌換 RUB
₽3.2927545732
|1 UNA 兌換 INR
₹2.9808600236
|1 UNA 兌換 IDR
Rp563.1084344928
|1 UNA 兌換 PHP
₱1.9970869068
|1 UNA 兌換 EGP
￡E.1.7322513366
|1 UNA 兌換 BRL
R$0.1978538112
|1 UNA 兌換 CAD
C$0.0491199566
|1 UNA 兌換 BDT
৳4.1721048452
|1 UNA 兌換 NGN
₦51.653241075
|1 UNA 兌換 UAH
₴1.4320356578
|1 UNA 兌換 VES
Bs2.0609772
|1 UNA 兌換 PKR
Rs9.5838874762
|1 UNA 兌換 KZT
₸17.3833121934
|1 UNA 兌換 THB
฿1.1709785458
|1 UNA 兌換 TWD
NT$1.1280415208
|1 UNA 兌換 CHF
Fr0.0312581542
|1 UNA 兌換 HKD
HK$0.2675835398
|1 UNA 兌換 MAD
.د.م0.3448701848