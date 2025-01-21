Umoja yBTC 圖標

Umoja yBTC 價格 (YBTC)

USD

Umoja yBTC (YBTC) 實時價格圖表

$102,839
$102,839$102,839
-5.50%(1D)

今天 Umoja yBTC (YBTC) 的價格

今天 Umoja yBTC (YBTC) 的實時價格爲 102,839 USD。目前其市值爲 $ 1.28M USD。YBTC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Umoja yBTC 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 237.19 USD
- Umoja yBTC 當天價格變化爲 -5.21%
- 其循環供應量爲 12.48 USD

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Umoja yBTC (YBTC) 價格表現 USD

今天內，Umoja yBTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -5,658.2329256178
在過去30天內，Umoja yBTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，Umoja yBTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Umoja yBTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -5,658.2329256178-5.21%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Umoja yBTC (YBTC) 價格分析

Umoja yBTC 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 102,839
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$ 109,508
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$ 109,508
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-5.21%

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Umoja yBTC (YBTC) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.28M
$ 1.28M$ 1.28M

$ 237.19
$ 237.19$ 237.19

12.48
12.48 12.48

什麼是Umoja yBTC (YBTC)

Umoja is a next-gen liquid staking protocol introducing the world's highest yield, lowest risk BTC LST, $yBTC. $yBTC is BTC-principal protected, 1:1 backed by BTC, and earns a yield of 5% to 10% - all in BTC. Traditional assets, including all crypto, fiat currencies, and otherwise, cannot self-manage risks or yields. If the market takes a turn for the worse, so does the asset's value. Even during bull-runs, such assets are unable to optimize their own returns, leaving retail investors at a massive disadvantage in contrast to their whale and institutional investor counterparts, who leverage asset managers and automated trading strategies to get ahead. In contrast, Smartcoins are AI-driven, equipped with quant & DeFi-native trading strategies that proactively enhance holder returns.

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Umoja yBTC (YBTC) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Umoja yBTC (YBTC) 的其他問題

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YBTC 兌換爲當地貨幣

1 YBTC 兌換 AUD
A$164,542.4
1 YBTC 兌換 GBP
83,299.59
1 YBTC 兌換 EUR
98,725.44
1 YBTC 兌換 USD
$102,839
1 YBTC 兌換 MYR
RM459,690.33
1 YBTC 兌換 TRY
3,663,125.18
1 YBTC 兌換 JPY
¥16,028,486.54
1 YBTC 兌換 RUB
10,283,900
1 YBTC 兌換 INR
8,900,715.45
1 YBTC 兌換 IDR
Rp1,685,884,976.16
1 YBTC 兌換 PHP
6,010,939.55
1 YBTC 兌換 EGP
￡E.5,171,773.31
1 YBTC 兌換 BRL
R$620,119.17
1 YBTC 兌換 CAD
C$148,088.16
1 YBTC 兌換 BDT
12,539,159.27
1 YBTC 兌換 NGN
159,687,370.81
1 YBTC 兌換 UAH
4,342,890.97
1 YBTC 兌換 VES
Bs5,553,306
1 YBTC 兌換 PKR
Rs28,677,683.54
1 YBTC 兌換 KZT
54,556,089.5
1 YBTC 兌換 THB
฿3,506,809.9
1 YBTC 兌換 TWD
NT$3,365,920.47
1 YBTC 兌換 CHF
Fr93,583.49
1 YBTC 兌換 HKD
HK$800,087.42
1 YBTC 兌換 MAD
.د.م1,030,446.78