Umoja yBTC 價格 (YBTC)
今天 Umoja yBTC (YBTC) 的實時價格爲 102,839 USD。目前其市值爲 $ 1.28M USD。YBTC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Umoja yBTC 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 237.19 USD
- Umoja yBTC 當天價格變化爲 -5.21%
- 其循環供應量爲 12.48 USD
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今天內，Umoja yBTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -5,658.2329256178。
在過去30天內，Umoja yBTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，Umoja yBTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Umoja yBTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -5,658.2329256178
|-5.21%
|30天
|$ 0
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|60天
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Umoja yBTC 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
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-5.21%
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深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Umoja is a next-gen liquid staking protocol introducing the world's highest yield, lowest risk BTC LST, $yBTC. $yBTC is BTC-principal protected, 1:1 backed by BTC, and earns a yield of 5% to 10% - all in BTC. Traditional assets, including all crypto, fiat currencies, and otherwise, cannot self-manage risks or yields. If the market takes a turn for the worse, so does the asset's value. Even during bull-runs, such assets are unable to optimize their own returns, leaving retail investors at a massive disadvantage in contrast to their whale and institutional investor counterparts, who leverage asset managers and automated trading strategies to get ahead. In contrast, Smartcoins are AI-driven, equipped with quant & DeFi-native trading strategies that proactively enhance holder returns.
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|1 YBTC 兌換 AUD
A$164,542.4
|1 YBTC 兌換 GBP
￡83,299.59
|1 YBTC 兌換 EUR
€98,725.44
|1 YBTC 兌換 USD
$102,839
|1 YBTC 兌換 MYR
RM459,690.33
|1 YBTC 兌換 TRY
₺3,663,125.18
|1 YBTC 兌換 JPY
¥16,028,486.54
|1 YBTC 兌換 RUB
₽10,283,900
|1 YBTC 兌換 INR
₹8,900,715.45
|1 YBTC 兌換 IDR
Rp1,685,884,976.16
|1 YBTC 兌換 PHP
₱6,010,939.55
|1 YBTC 兌換 EGP
￡E.5,171,773.31
|1 YBTC 兌換 BRL
R$620,119.17
|1 YBTC 兌換 CAD
C$148,088.16
|1 YBTC 兌換 BDT
৳12,539,159.27
|1 YBTC 兌換 NGN
₦159,687,370.81
|1 YBTC 兌換 UAH
₴4,342,890.97
|1 YBTC 兌換 VES
Bs5,553,306
|1 YBTC 兌換 PKR
Rs28,677,683.54
|1 YBTC 兌換 KZT
₸54,556,089.5
|1 YBTC 兌換 THB
฿3,506,809.9
|1 YBTC 兌換 TWD
NT$3,365,920.47
|1 YBTC 兌換 CHF
Fr93,583.49
|1 YBTC 兌換 HKD
HK$800,087.42
|1 YBTC 兌換 MAD
.د.م1,030,446.78