Umbra 今日價格

Umbra (UMBRA) 今日實時價格為 $ 0.213568，過去 24 小時內變化了 1.36%。目前 UMBRA 兌 USD 的匯率為 $ 0.213568 每 UMBRA。

Umbra 目前市值在 $ 2,956,753 排名第 #-，流通供應量為 13.84M UMBRA。過去 24 小時內，UMBRA 的交易價格在 $ 0.210424（低點）和 $ 0.213762（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 2.48，而歷史最低價為 $ 0.196699。

短期表現方面，UMBRA 在過去一小時內波動了 -0.00%，過去7 天內波動了 -18.65%。過去一天，總交易量達到 $ 5.64K。

Umbra（UMBRA）市場資訊

市值 $ 2.96M$ 2.96M $ 2.96M 成交量（24H） $ 5.64K$ 5.64K $ 5.64K 完全稀釋市值 $ 5.84M$ 5.84M $ 5.84M 流通量 13.84M 13.84M 13.84M 總供應量 27,344,397.176033 27,344,397.176033 27,344,397.176033

Umbra 的目前市值為 $ 2.96M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 5.64K。UMBRA 的流通量為 13.84M，總供應量是 27344397.176033，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 5.84M。