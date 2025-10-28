UltraXRP（ULTRAXRP）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 2.52 $ 2.52 $ 2.52 24H最低價 $ 2.61 $ 2.61 $ 2.61 24H最高價 24H最低價 $ 2.52$ 2.52 $ 2.52 24H最高價 $ 2.61$ 2.61 $ 2.61 歷史最高 $ 3.61$ 3.61 $ 3.61 最低價 $ 2.09$ 2.09 $ 2.09 漲跌幅（1H） +0.22% 漲跌幅（1D） +1.93% 漲跌幅（7D） +9.70% 漲跌幅（7D） +9.70%

UltraXRP（ULTRAXRP）目前實時價格為 $2.57。過去 24 小時內，ULTRAXRP 的交易價格在 $ 2.52 至 $ 2.61 之間波動，市場活躍度顯著。ULTRAXRP 的歷史最高價為 $ 3.61，歷史最低價為 $ 2.09。

從短期表現來看，ULTRAXRP 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.22%，過去 24 小時內變動為 +1.93%，過去 7 天內累計變動為 +9.70%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

UltraXRP（ULTRAXRP）市場資訊

市值 $ 43.74K$ 43.74K $ 43.74K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 43.74K$ 43.74K $ 43.74K 流通量 16.99K 16.99K 16.99K 總供應量 16,988.44813331147 16,988.44813331147 16,988.44813331147

UltraXRP 的目前市值為 $ 43.74K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ULTRAXRP 的流通量為 16.99K，總供應量是 16988.44813331147，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 43.74K。