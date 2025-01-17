Ultraround Money 圖標

Ultraround Money 價格 (CIRCLE)

USD

Ultraround Money (CIRCLE) 實時價格圖表

$2.83
$2.83$2.83
-2.30%(1D)

今天 Ultraround Money (CIRCLE) 的價格

今天 Ultraround Money (CIRCLE) 的實時價格爲 2.83 USD。目前其市值爲 $ 2.47M USD。CIRCLE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Ultraround Money 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 47.29K USD
- Ultraround Money 當天價格變化爲 -2.35%
- 其循環供應量爲 871.83K USD

在獲取 MEXC 上從 CIRCLE兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 CIRCLE 價格信息的首選平臺。

Ultraround Money (CIRCLE) 價格表現 USD

今天內，Ultraround Money 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.068196097499885
在過去30天內，Ultraround Money 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.7389398850
在過去60天內，Ultraround Money 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.4028623860
在過去90天內，Ultraround Money 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -3.4593195682014325

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.068196097499885-2.35%
30天$ -0.7389398850-26.11%
60天$ -0.4028623860-14.23%
90天$ -3.4593195682014325-55.00%

Ultraround Money (CIRCLE) 價格分析

Ultraround Money 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 2.74
$ 2.74$ 2.74

$ 2.96
$ 2.96$ 2.96

$ 35.32
$ 35.32$ 35.32

-1.35%

-2.35%

+6.35%

Ultraround Money (CIRCLE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 2.47M
$ 2.47M$ 2.47M

$ 47.29K
$ 47.29K$ 47.29K

871.83K
871.83K 871.83K

什麼是Ultraround Money (CIRCLE)

Circle is an experimental token exploring the possibilities around Uniswap v3 liquidity mechanism. It is a deflationary token.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Ultraround Money (CIRCLE) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Ultraround Money (CIRCLE) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

CIRCLE 兌換爲當地貨幣

1 CIRCLE 兌換 AUD
A$4.528
1 CIRCLE 兌換 GBP
2.2923
1 CIRCLE 兌換 EUR
2.7451
1 CIRCLE 兌換 USD
$2.83
1 CIRCLE 兌換 MYR
RM12.735
1 CIRCLE 兌換 TRY
100.2669
1 CIRCLE 兌換 JPY
¥439.8952
1 CIRCLE 兌換 RUB
291.8862
1 CIRCLE 兌換 INR
245.1063
1 CIRCLE 兌換 IDR
Rp46,393.4352
1 CIRCLE 兌換 PHP
165.7814
1 CIRCLE 兌換 EGP
￡E.142.632
1 CIRCLE 兌換 BRL
R$17.0932
1 CIRCLE 兌換 CAD
C$4.0469
1 CIRCLE 兌換 BDT
344.0714
1 CIRCLE 兌換 NGN
4,408.0929
1 CIRCLE 兌換 UAH
119.3694
1 CIRCLE 兌換 VES
Bs152.82
1 CIRCLE 兌換 PKR
Rs789.5983
1 CIRCLE 兌換 KZT
1,501.315
1 CIRCLE 兌換 THB
฿97.8048
1 CIRCLE 兌換 TWD
NT$93.1353
1 CIRCLE 兌換 CHF
Fr2.5753
1 CIRCLE 兌換 HKD
HK$22.0174
1 CIRCLE 兌換 MAD
.د.م28.4415