Ultiverse 今日價格

Ultiverse (ULTI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.94%。目前 ULTI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ULTI。

Ultiverse 目前市值在 $ 59,920 排名第 #-，流通供應量為 6.93B ULTI。過去 24 小時內，ULTI 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.158629，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ULTI 在過去一小時內波動了 -0.01%，過去7 天內波動了 -3.76%。過去一天，總交易量達到 --。

Ultiverse（ULTI）市場資訊

市值 $ 59.92K$ 59.92K $ 59.92K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 91.57K$ 91.57K $ 91.57K 流通量 6.93B 6.93B 6.93B 總供應量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Ultiverse 的目前市值為 $ 59.92K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ULTI 的流通量為 6.93B，總供應量是 10000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 91.57K。