ULTIMO（ULTIMO）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00003615 $ 0.00003615 $ 0.00003615 24H最低價 $ 0.00003662 $ 0.00003662 $ 0.00003662 24H最高價 24H最低價 $ 0.00003615$ 0.00003615 $ 0.00003615 24H最高價 $ 0.00003662$ 0.00003662 $ 0.00003662 歷史最高 $ 0.00031687$ 0.00031687 $ 0.00031687 最低價 $ 0.00003615$ 0.00003615 $ 0.00003615 漲跌幅（1H） +0.80% 漲跌幅（1D） +0.93% 漲跌幅（7D） -44.19% 漲跌幅（7D） -44.19%

ULTIMO（ULTIMO）目前實時價格為 $0.00003669。過去 24 小時內，ULTIMO 的交易價格在 $ 0.00003615 至 $ 0.00003662 之間波動，市場活躍度顯著。ULTIMO 的歷史最高價為 $ 0.00031687，歷史最低價為 $ 0.00003615。

從短期表現來看，ULTIMO 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.80%，過去 24 小時內變動為 +0.93%，過去 7 天內累計變動為 -44.19%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

ULTIMO（ULTIMO）市場資訊

市值 $ 36.68K$ 36.68K $ 36.68K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 36.68K$ 36.68K $ 36.68K 流通量 999.90M 999.90M 999.90M 總供應量 999,902,978.545812 999,902,978.545812 999,902,978.545812

ULTIMO 的目前市值為 $ 36.68K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ULTIMO 的流通量為 999.90M，總供應量是 999902978.545812，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 36.68K。