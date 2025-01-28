UFORIKA 圖標

UFORIKA 價格 (FORA)

USD

UFORIKA (FORA) 實時價格圖表

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-15.70%(1D)

今天 UFORIKA (FORA) 的價格

今天 UFORIKA (FORA) 的實時價格爲 0.00008773 USD。目前其市值爲 $ 76.94K USD。FORA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
UFORIKA 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 4.44K USD
- UFORIKA 當天價格變化爲 -20.90%
- 其循環供應量爲 877.02M USD

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UFORIKA (FORA) 價格表現 USD

今天內，UFORIKA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，UFORIKA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000454116
在過去60天內，UFORIKA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000438106
在過去90天內，UFORIKA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00011875058151938756

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-20.90%
30天$ -0.0000454116-51.76%
60天$ -0.0000438106-49.93%
90天$ -0.00011875058151938756-57.51%

UFORIKA (FORA) 價格分析

UFORIKA 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00008099
$ 0.00008099$ 0.00008099

$ 0.00011096
$ 0.00011096$ 0.00011096

$ 0.01460309
$ 0.01460309$ 0.01460309

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-20.90%

-38.92%

UFORIKA (FORA) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 76.94K
$ 76.94K$ 76.94K

$ 4.44K
$ 4.44K$ 4.44K

877.02M
877.02M 877.02M

什麼是UFORIKA (FORA)

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UFORIKA (FORA) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 UFORIKA (FORA) 的其他問題

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FORA 兌換爲當地貨幣

1 FORA 兌換 AUD
A$0.0001394907
1 FORA 兌換 GBP
0.000070184
1 FORA 兌換 EUR
0.0000833435
1 FORA 兌換 USD
$0.00008773
1 FORA 兌換 MYR
RM0.0003851347
1 FORA 兌換 TRY
0.0031363475
1 FORA 兌換 JPY
¥0.0136472788
1 FORA 兌換 RUB
0.0085431474
1 FORA 兌換 INR
0.0075903996
1 FORA 兌換 IDR
Rp1.4149998019
1 FORA 兌換 PHP
0.0051330823
1 FORA 兌換 EGP
￡E.0.0044075552
1 FORA 兌換 BRL
R$0.0005167297
1 FORA 兌換 CAD
C$0.0001254539
1 FORA 兌換 BDT
0.0106986735
1 FORA 兌換 NGN
0.1355946107
1 FORA 兌換 UAH
0.0036837827
1 FORA 兌換 VES
Bs0.00491288
1 FORA 兌換 PKR
Rs0.0244643878
1 FORA 兌換 KZT
0.0453379867
1 FORA 兌換 THB
฿0.0029670286
1 FORA 兌換 TWD
NT$0.0028898262
1 FORA 兌換 CHF
Fr0.000078957
1 FORA 兌換 HKD
HK$0.0006825394
1 FORA 兌換 MAD
.د.م0.0008746681