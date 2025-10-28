UFOPEPE（UFO）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00129662$ 0.00129662 $ 0.00129662 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.26% 漲跌幅（1D） +2.97% 漲跌幅（7D） +7.77% 漲跌幅（7D） +7.77%

UFOPEPE（UFO）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，UFO 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。UFO 的歷史最高價為 $ 0.00129662，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，UFO 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.26%，過去 24 小時內變動為 +2.97%，過去 7 天內累計變動為 +7.77%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

UFOPEPE（UFO）市場資訊

市值 $ 37.49K$ 37.49K $ 37.49K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 37.49K$ 37.49K $ 37.49K 流通量 991.20M 991.20M 991.20M 總供應量 991,203,813.714157 991,203,813.714157 991,203,813.714157

UFOPEPE 的目前市值為 $ 37.49K, 它過去 24 小時的交易量為 --。UFO 的流通量為 991.20M，總供應量是 991203813.714157，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 37.49K。