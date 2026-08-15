UFO Disclosure 今日價格

UFO Disclosure (UFO) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 UFO 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 UFO。

UFO Disclosure 目前市值在 $ 24,183 排名第 #-，流通供應量為 1000.00M UFO。過去 24 小時內，UFO 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00204204，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，UFO 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +3.58%。過去一天，總交易量達到 --。

UFO Disclosure（UFO）市場資訊

市值 $ 24.18K$ 24.18K $ 24.18K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 24.18K$ 24.18K $ 24.18K 流通量 1000.00M 1000.00M 1000.00M 總供應量 999,997,103.677744 999,997,103.677744 999,997,103.677744

UFO Disclosure 的目前市值為 $ 24.18K, 它過去 24 小時的交易量為 --。UFO 的流通量為 1000.00M，總供應量是 999997103.677744，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 24.18K。