Udin din din dun 今日價格

Udin din din dun (UDIN) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 89.09%。目前 UDIN 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 UDIN。

Udin din din dun 目前市值在 $ 116,618 排名第 #-，流通供應量為 999.83M UDIN。過去 24 小時內，UDIN 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，UDIN 在過去一小時內波動了 +3.96%，過去7 天內波動了 -54.80%。過去一天，總交易量達到 $ 41.92K。

Udin din din dun（UDIN）市場資訊

市值 $ 116.62K$ 116.62K $ 116.62K 成交量（24H） $ 41.92K$ 41.92K $ 41.92K 完全稀釋市值 $ 116.62K$ 116.62K $ 116.62K 流通量 999.83M 999.83M 999.83M 總供應量 999,833,324.221465 999,833,324.221465 999,833,324.221465

Udin din din dun 的目前市值為 $ 116.62K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 41.92K。UDIN 的流通量為 999.83M，總供應量是 999833324.221465，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 116.62K。