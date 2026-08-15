Ucan fix life in1day 今日價格

Ucan fix life in1day (1) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.81%。目前 1 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 1。

Ucan fix life in1day 目前市值在 $ 384,013 排名第 #-，流通供應量為 1.00B 1。過去 24 小時內，1 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.01189736，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，1 在過去一小時內波動了 +0.55%，過去7 天內波動了 -3.66%。過去一天，總交易量達到 $ 22.25K。

Ucan fix life in1day（1）市場資訊

市值 $ 384.01K$ 384.01K $ 384.01K 成交量（24H） $ 22.25K$ 22.25K $ 22.25K 完全稀釋市值 $ 384.01K$ 384.01K $ 384.01K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Ucan fix life in1day 的目前市值為 $ 384.01K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 22.25K。1 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 384.01K。