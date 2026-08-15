UBXS 今日價格

UBXS (UBXS) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.28%。目前 UBXS 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 UBXS。

UBXS 目前市值在 $ 38,470 排名第 #-，流通供應量為 82.90M UBXS。過去 24 小時內，UBXS 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.618556，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，UBXS 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +1.75%。過去一天，總交易量達到 $ 2.23。

UBXS（UBXS）市場資訊

市值 $ 38.47K$ 38.47K $ 38.47K 成交量（24H） $ 2.23$ 2.23 $ 2.23 完全稀釋市值 $ 38.47K$ 38.47K $ 38.47K 流通量 82.90M 82.90M 82.90M 總供應量 82,899,945.585841 82,899,945.585841 82,899,945.585841

UBXS 的目前市值為 $ 38.47K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.23。UBXS 的流通量為 82.90M，總供應量是 82899945.585841，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 38.47K。