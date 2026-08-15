Uber xStock 今日價格

Uber xStock (UBERX) 今日實時價格為 $ 76.03，過去 24 小時內變化了 1.58%。目前 UBERX 兌 USD 的匯率為 $ 76.03 每 UBERX。

Uber xStock 目前市值在 $ 260,754 排名第 #-，流通供應量為 3.43K UBERX。過去 24 小時內，UBERX 的交易價格在 $ 76.01（低點）和 $ 77.27（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 519.49，而歷史最低價為 $ 25.97。

短期表現方面，UBERX 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +0.86%。過去一天，總交易量達到 $ 505.18。

Uber xStock（UBERX）市場資訊

市值 $ 260.75K$ 260.75K $ 260.75K 成交量（24H） $ 505.18$ 505.18 $ 505.18 完全稀釋市值 $ 100.04M$ 100.04M $ 100.04M 流通量 3.43K 3.43K 3.43K 總供應量 1,315,832.099900551 1,315,832.099900551 1,315,832.099900551

Uber xStock 的目前市值為 $ 260.75K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 505.18。UBERX 的流通量為 3.43K，總供應量是 1315832.099900551，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 100.04M。