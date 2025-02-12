tzBTC 圖標

tzBTC 價格 (TZBTC)

USD

tzBTC (TZBTC) 實時價格圖表

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今天 tzBTC (TZBTC) 的價格

今天 tzBTC (TZBTC) 的實時價格爲 106,529 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。TZBTC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
tzBTC 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 3.75 USD
- tzBTC 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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tzBTC (TZBTC) 價格表現 USD

今天內，tzBTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，tzBTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +13,913.2306979000
在過去60天內，tzBTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +8,720.0484769000
在過去90天內，tzBTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +17,342.12617448783

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ +13,913.2306979000+13.06%
60天$ +8,720.0484769000+8.19%
90天$ +17,342.12617448783+19.44%

tzBTC (TZBTC) 價格分析

tzBTC 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

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tzBTC (TZBTC) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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什麼是tzBTC (TZBTC)

tzBTC is a Tezos token which is fully collateralized with Bitcoin, issued by the Bitcoin Association Switzerland

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

tzBTC (TZBTC) 資源

官網

大家還在問：關於 tzBTC (TZBTC) 的其他問題

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TZBTC 兌換爲當地貨幣

1 TZBTC 兌換 AUD
A$168,315.82
1 TZBTC 兌換 GBP
85,223.2
1 TZBTC 兌換 EUR
102,267.84
1 TZBTC 兌換 USD
$106,529
1 TZBTC 兌換 MYR
RM475,119.34
1 TZBTC 兌換 TRY
3,839,305.16
1 TZBTC 兌換 JPY
¥16,226,497.28
1 TZBTC 兌換 RUB
10,212,935.23
1 TZBTC 兌換 INR
9,244,586.62
1 TZBTC 兌換 IDR
Rp1,746,376,769.76
1 TZBTC 兌換 PHP
6,193,596.06
1 TZBTC 兌換 EGP
￡E.5,374,388.05
1 TZBTC 兌換 BRL
R$613,607.04
1 TZBTC 兌換 CAD
C$152,336.47
1 TZBTC 兌換 BDT
12,939,012.34
1 TZBTC 兌換 NGN
160,192,983.75
1 TZBTC 兌換 UAH
4,441,194.01
1 TZBTC 兌換 VES
Bs6,391,740
1 TZBTC 兌換 PKR
Rs29,722,656.29
1 TZBTC 兌換 KZT
53,911,131.03
1 TZBTC 兌換 THB
฿3,632,638.9
1 TZBTC 兌換 TWD
NT$3,498,412.36
1 TZBTC 兌換 CHF
Fr96,941.39
1 TZBTC 兌換 HKD
HK$829,860.91
1 TZBTC 兌換 MAD
.د.م1,069,551.16