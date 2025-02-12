tzBTC 價格 (TZBTC)
今天 tzBTC (TZBTC) 的實時價格爲 106,529 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。TZBTC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
tzBTC 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 3.75 USD
- tzBTC 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，tzBTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，tzBTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +13,913.2306979000。
在過去60天內，tzBTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +8,720.0484769000。
在過去90天內，tzBTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +17,342.12617448783。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ +13,913.2306979000
|+13.06%
|60天
|$ +8,720.0484769000
|+8.19%
|90天
|$ +17,342.12617448783
|+19.44%
tzBTC 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
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0.00%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
tzBTC is a Tezos token which is fully collateralized with Bitcoin, issued by the Bitcoin Association Switzerland
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|1 TZBTC 兌換 AUD
A$168,315.82
|1 TZBTC 兌換 GBP
￡85,223.2
|1 TZBTC 兌換 EUR
€102,267.84
|1 TZBTC 兌換 USD
$106,529
|1 TZBTC 兌換 MYR
RM475,119.34
|1 TZBTC 兌換 TRY
₺3,839,305.16
|1 TZBTC 兌換 JPY
¥16,226,497.28
|1 TZBTC 兌換 RUB
₽10,212,935.23
|1 TZBTC 兌換 INR
₹9,244,586.62
|1 TZBTC 兌換 IDR
Rp1,746,376,769.76
|1 TZBTC 兌換 PHP
₱6,193,596.06
|1 TZBTC 兌換 EGP
￡E.5,374,388.05
|1 TZBTC 兌換 BRL
R$613,607.04
|1 TZBTC 兌換 CAD
C$152,336.47
|1 TZBTC 兌換 BDT
৳12,939,012.34
|1 TZBTC 兌換 NGN
₦160,192,983.75
|1 TZBTC 兌換 UAH
₴4,441,194.01
|1 TZBTC 兌換 VES
Bs6,391,740
|1 TZBTC 兌換 PKR
Rs29,722,656.29
|1 TZBTC 兌換 KZT
₸53,911,131.03
|1 TZBTC 兌換 THB
฿3,632,638.9
|1 TZBTC 兌換 TWD
NT$3,498,412.36
|1 TZBTC 兌換 CHF
Fr96,941.39
|1 TZBTC 兌換 HKD
HK$829,860.91
|1 TZBTC 兌換 MAD
.د.م1,069,551.16