TYTAN 今日價格

TYTAN (TYTAN) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.55%。目前 TYTAN 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 TYTAN。

TYTAN 目前市值在 $ 71,722 排名第 #-，流通供應量為 999.62M TYTAN。過去 24 小時內，TYTAN 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00170432，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，TYTAN 在過去一小時內波動了 +1.06%，過去7 天內波動了 +21.14%。過去一天，總交易量達到 --。

TYTAN（TYTAN）市場資訊

市值 $ 71.72K$ 71.72K $ 71.72K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 71.72K$ 71.72K $ 71.72K 流通量 999.62M 999.62M 999.62M 總供應量 999,617,884.569107 999,617,884.569107 999,617,884.569107

TYTAN 的目前市值為 $ 71.72K, 它過去 24 小時的交易量為 --。TYTAN 的流通量為 999.62M，總供應量是 999617884.569107，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 71.72K。