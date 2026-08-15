Tygr 今日價格

Tygr (TYGR) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 33.95%。目前 TYGR 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 TYGR。

Tygr 目前市值在 $ 369,612 排名第 #-，流通供應量為 914.18M TYGR。過去 24 小時內，TYGR 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00375075，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，TYGR 在過去一小時內波動了 +2.52%，過去7 天內波動了 -48.68%。過去一天，總交易量達到 $ 172.37K。

Tygr（TYGR）市場資訊

市值 $ 369.61K$ 369.61K $ 369.61K 成交量（24H） $ 172.37K$ 172.37K $ 172.37K 完全稀釋市值 $ 404.31K$ 404.31K $ 404.31K 流通量 914.18M 914.18M 914.18M 總供應量 914,183,315.9010317 914,183,315.9010317 914,183,315.9010317

Tygr 的目前市值為 $ 369.61K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 172.37K。TYGR 的流通量為 914.18M，總供應量是 914183315.9010317，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 404.31K。