Tycoon by Shareland（TYCOON）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00173095 24H最高價 $ 0.00253143 歷史最高 $ 0.00294868 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） -9.50% 漲跌幅（1D） -24.50% 漲跌幅（7D） +51.02%

Tycoon by Shareland（TYCOON）目前實時價格為 $0.00176221。過去 24 小時內，TYCOON 的交易價格在 $ 0.00173095 至 $ 0.00253143 之間波動，市場活躍度顯著。TYCOON 的歷史最高價為 $ 0.00294868，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，TYCOON 在過去 1 小時內的價格變動為 -9.50%，過去 24 小時內變動為 -24.50%，過去 7 天內累計變動為 +51.02%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Tycoon by Shareland（TYCOON）市場資訊

市值 $ 318.23K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 1.78M 流通量 178.35M 總供應量 1,000,000,000.0

Tycoon by Shareland 的目前市值為 $ 318.23K, 它過去 24 小時的交易量為 --。TYCOON 的流通量為 178.35M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.78M。