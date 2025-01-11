TXN Club 圖標

TXN Club 價格 (TXN)

USD

TXN Club (TXN) 實時價格圖表

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0.00%(1D)

今天 TXN Club (TXN) 的價格

今天 TXN Club (TXN) 的實時價格爲 0.00308873 USD。目前其市值爲 $ 56.39K USD。TXN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
TXN Club 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 611.57 USD
- TXN Club 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 18.26M USD

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TXN Club (TXN) 價格表現 USD

今天內，TXN Club 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，TXN Club 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0008106686
在過去60天內，TXN Club 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0007066217
在過去90天內，TXN Club 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000316724269450353

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.0008106686-26.24%
60天$ -0.0007066217-22.87%
90天$ -0.0000316724269450353-1.01%

TXN Club (TXN) 價格分析

TXN Club 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0
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$ 0.05545
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-2.61%

TXN Club (TXN) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 56.39K
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$ 611.57
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18.26M
18.26M 18.26M

什麼是TXN Club (TXN)

TXN Club - platform designed to seamlessly unite Twitch, YouTube, Twitter, SocialFi, Discord and other social media platforms in one accessible space. https://docs.txntech.club/ CA: 0x7236A7Ad67976eE07961Ab26Ed6F4CD23F7a9bD1 Over 370eth raised in 3 rounds! Key Features: P2P Tipping Exclusive Content subscription Dual Referral System Revenue Share: Burn Mechanism + much more - to be found in the TXN Litepaper

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TXN Club (TXN) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 TXN Club (TXN) 的其他問題

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TXN 兌換爲當地貨幣

1 TXN 兌換 AUD
A$0.0050037426
1 TXN 兌換 GBP
0.0025018713
1 TXN 兌換 EUR
0.0029960681
1 TXN 兌換 USD
$0.00308873
1 TXN 兌換 MYR
RM0.0138683977
1 TXN 兌換 TRY
0.1094028166
1 TXN 兌換 JPY
¥0.4870000591
1 TXN 兌換 RUB
0.3139076299
1 TXN 兌換 INR
0.2662176387
1 TXN 兌換 IDR
Rp50.6349099312
1 TXN 兌換 PHP
0.18223507
1 TXN 兌換 EGP
￡E.0.1560735269
1 TXN 兌換 BRL
R$0.0189030276
1 TXN 兌換 CAD
C$0.0044477712
1 TXN 兌換 BDT
0.3767632854
1 TXN 兌換 NGN
4.7887052174
1 TXN 兌換 UAH
0.1305915044
1 TXN 兌換 VES
Bs0.16370269
1 TXN 兌換 PKR
Rs0.8601186431
1 TXN 兌換 KZT
1.629922821
1 TXN 兌換 THB
฿0.1071171564
1 TXN 兌換 TWD
NT$0.1022678503
1 TXN 兌換 CHF
Fr0.0028107443
1 TXN 兌換 HKD
HK$0.0240303194
1 TXN 兌換 MAD
.د.م0.0310108492