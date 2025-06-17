TWIN Asset Token iNVDA Short 價格 (INVDA)
今天 TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) 的實時價格爲 88.35 USD。目前其市值爲 $ 30.58K USD。INVDA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
TWIN Asset Token iNVDA Short 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- TWIN Asset Token iNVDA Short 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 346.10 USD
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今天內，TWIN Asset Token iNVDA Short 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，TWIN Asset Token iNVDA Short 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，TWIN Asset Token iNVDA Short 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，TWIN Asset Token iNVDA Short 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
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TWIN Asset Token iNVDA Short 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
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深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
TWIN Finance is a decentralized finance protocol for synthetic derivatives of real-world assets on blockchain. Its distinct long & short “twin-token” method enables the creation of synthetic assets that reflect the price of a real-world asset or crypto equivalent. This method offers high capital efficiency without requiring over-collateralization or exposure to the risk of liquidation. For liquidity providers, this twin-token approach substantially minimizes price risks, bringing them near to stable-coin levels.
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|1 INVDA 兌換 VND
₫2,324,930.25
|1 INVDA 兌換 AUD
A$135.1755
|1 INVDA 兌換 GBP
￡65.379
|1 INVDA 兌換 EUR
€75.981
|1 INVDA 兌換 USD
$88.35
|1 INVDA 兌換 MYR
RM374.604
|1 INVDA 兌換 TRY
₺3,482.757
|1 INVDA 兌換 JPY
¥12,826.653
|1 INVDA 兌換 RUB
₽6,957.5625
|1 INVDA 兌換 INR
₹7,628.139
|1 INVDA 兌換 IDR
Rp1,448,360.424
|1 INVDA 兌換 KRW
₩121,027.131
|1 INVDA 兌換 PHP
₱5,026.2315
|1 INVDA 兌換 EGP
￡E.4,432.5195
|1 INVDA 兌換 BRL
R$484.158
|1 INVDA 兌換 CAD
C$119.2725
|1 INVDA 兌換 BDT
৳10,799.904
|1 INVDA 兌換 NGN
₦136,764.033
|1 INVDA 兌換 UAH
₴3,669.1755
|1 INVDA 兌換 VES
Bs9,011.7
|1 INVDA 兌換 PKR
Rs25,020.72
|1 INVDA 兌換 KZT
₸45,283.7925
|1 INVDA 兌換 THB
฿2,879.3265
|1 INVDA 兌換 TWD
NT$2,615.16
|1 INVDA 兌換 AED
د.إ324.2445
|1 INVDA 兌換 CHF
Fr71.5635
|1 INVDA 兌換 HKD
HK$692.664
|1 INVDA 兌換 MAD
.د.م803.985
|1 INVDA 兌換 MXN
$1,676.883