TWIN ASSET TOKEN iMSTR 價格 (IMSTR)
今天 TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR) 的實時價格爲 243.86 USD。目前其市值爲 $ 27.89K USD。IMSTR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
TWIN ASSET TOKEN iMSTR 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- TWIN ASSET TOKEN iMSTR 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 110.86 USD
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今天內，TWIN ASSET TOKEN iMSTR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，TWIN ASSET TOKEN iMSTR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，TWIN ASSET TOKEN iMSTR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，TWIN ASSET TOKEN iMSTR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
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TWIN ASSET TOKEN iMSTR 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
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深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
TWIN Finance is a decentralized finance protocol for synthetic derivatives of real-world assets on blockchain. Its distinct long & short “twin-token” method enables the creation of synthetic assets that reflect the price of a real-world asset or crypto equivalent. This method offers high capital efficiency without requiring over-collateralization or exposure to the risk of liquidation. For liquidity providers, this twin-token approach substantially minimizes price risks, bringing them near to stable-coin levels.
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|1 IMSTR 兌換 VND
₫6,417,175.9
|1 IMSTR 兌換 AUD
A$373.1058
|1 IMSTR 兌換 GBP
￡180.4564
|1 IMSTR 兌換 EUR
€209.7196
|1 IMSTR 兌換 USD
$243.86
|1 IMSTR 兌換 MYR
RM1,033.9664
|1 IMSTR 兌換 TRY
₺9,612.9612
|1 IMSTR 兌換 JPY
¥35,403.5948
|1 IMSTR 兌換 RUB
₽19,203.975
|1 IMSTR 兌換 INR
₹21,054.8724
|1 IMSTR 兌換 IDR
Rp3,997,704.2784
|1 IMSTR 兌換 KRW
₩334,054.0596
|1 IMSTR 兌換 PHP
₱13,873.1954
|1 IMSTR 兌換 EGP
￡E.12,234.4562
|1 IMSTR 兌換 BRL
R$1,336.3528
|1 IMSTR 兌換 CAD
C$329.211
|1 IMSTR 兌換 BDT
৳29,809.4464
|1 IMSTR 兌換 NGN
₦377,490.4028
|1 IMSTR 兌換 UAH
₴10,127.5058
|1 IMSTR 兌換 VES
Bs24,873.72
|1 IMSTR 兌換 PKR
Rs69,061.152
|1 IMSTR 兌換 KZT
₸124,990.443
|1 IMSTR 兌換 THB
฿7,947.3974
|1 IMSTR 兌換 TWD
NT$7,218.256
|1 IMSTR 兌換 AED
د.إ894.9662
|1 IMSTR 兌換 CHF
Fr197.5266
|1 IMSTR 兌換 HKD
HK$1,911.8624
|1 IMSTR 兌換 MAD
.د.م2,219.126
|1 IMSTR 兌換 MXN
$4,628.4628